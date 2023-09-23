مد فترة التقديم للمدينة الجامعية بالإسكندرية حتى 27 سبتمبر

جدير بالذكر أن المدينة الجامعية بالاسكندري ة فتحت أبوابها للتقديم الالكتروني خلال شهر أغسطس الملضى للطلاب الجدد والقدامى وتم الإعلان عن اسماء الطلاب المقبولين فى المدينة الجامعية للطلاب القدامى المستحقين للاقامة بالمدينة .

وكان قد أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماع مجلس الجامعة بضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة التى تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمبانى، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة فى 30 سبتمبر القادم، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.