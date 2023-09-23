مخاوف فى لويزيانا حول مياه الشرب بسبب الجفاف والمياه المالحة بـ"المسيسيبي"

كتبت رباب فتحى

وقعت عمدة نيو أورليانز، لاتويا كانتريل، إعلانا طارئا للمدينة وسط مخاوف بشأن المياه المالحة من خليج المكسيك التي تزحف إلى نهر المسيسيبي الذي ضربه الجفاف في لويزيانا.

وجاء هذا الإعلان وسط مخاوف من أن المياه المالحة، التي تؤثر على النهر بسبب مستوياتها المنخفضة، يمكن أن تؤثر على مياه الشرب لآلاف السكان في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال حاكم لويزيانا، جون بيل إدواردز، إن الولاية ستطلب إعلان حالة الطوارئ من الحكومة الفيدرالية في اليومين المقبلين أيضًا لإشراك الأموال والوكالات الفيدرالية.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على نهر المسيسيبي للحصول على مياه الشرب، فإن تسرب المياه المالحة يشكل خطرا صحيا محتملا، حيث أن التركيزات العالية من الملح في مياه الشرب قد تسبب ارتفاع ضغط الدم لدى الناس وتآكل البنية التحتية لمياه الشرب.

ودخلت المياه المالحة بالفعل إلى مياه الشرب في المجتمعات الواقعة جنوب نيو أورليانز - من إمباير بريدج إلى البندقية، لويزيانا - مما جعل المياه غير صالحة للشرب لنحو 2000 ساكن وتسبب في انقطاع المياه عن المدارس المحلية. ومع تحرك المياه المالحة إلى أعلى النهر، فقد يؤثر ذلك على مياه الشرب لـ 20 ألف شخص آخرين في بيل تشيس. بعد ذلك يمكن أن تصل إلى مصدر مياه الشرب لمجتمعات نيو أورليانز.

ولإبطاء تقدم المياه المالحة، قام فريق المهندسين بالجيش ببناء حاجز تحت الماء في أسفل النهر من نيو أورليانز في يوليو.

أصدر الفيلق الجمعة جدولًا زمنيًا محدثًا لتسرب المياه المالحة في النهر يتضمن التأخير الذي أضافه الحاجز تحت الماء. ومع إقامة الحاجز، لن تصل المياه المالحة إلى مدخل مياه الشرب في بيل تشيس حتى 13 أكتوبر.