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ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال فى درنة إلى 3845 شخصا

السبت، 23 سبتمبر 2023 10:40 م
ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال فى درنة إلى 3845 شخصا درنة
وكالات

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أعلن المتحدث باسم لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية محمد الجارح، خلال مؤتمر صحفى ببنغازى، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان درنة إلى 3845 شخصا، بحسب سكاى نيوز.

ووفقا للجارح، فقد تم انتشال ودفن جثامين 43 شخصا اليوم، إلى جانب جثامين 202 يوم أمس.

وأشار إلى أن الأرقام التى يتم الإعلان عنها هى الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لافتا إلى أن العمل جار على مطابقة هذه البيانات مع قوائم المفقودين وحصر كامل لضحايا الكارثة ما يجعل الرقم قابلا للزيادة.

وبين أن عدم وجود منظومة موحدة لحصر الوفيات فى بداية الأزمة، أسفر عن انتشار أرقام متضاربة.

ودعا الجارح المواطنين ممن لديهم مفقودون إلى سرعة الإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة المكلفة من قبل مكتب النائب العام.

وخلص إلى أنه لا زالت هناك 9 فرق أجنبية عاملة على الأرض فى درنة، للمشاركة فى عمليات انتشال جثامين الضحايا، إضافة لوصول فريق إماراتى يقدم الدعم للبحث الجنائى فى عمليات مطابقة الحمض النووى.

وتواصل فرق الطوارئ انتشال جثث ضحايا الفيضانات شرقى ليبيا، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم تأكيد 4000 حالة وفاة فى درنة ولا يزال أكثر من 8000 شخص فى عداد المفقودين بعد أن جرفت الفيضانات والسيول عددا من أحياء درنة مخلفة دمارا هائلا.


درنة

ليبيا

اعصار دانيال

بنغازى



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