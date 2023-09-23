على صالح ابن الأقصر: ندعم الرئيس السيسي لدوره فى تغيير حياتنا بالقرى للأفضل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن على صالح أحمد ابن محافظة الأقصر، عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بعد سلسلة الإنجازات الكبيرة في شتى المجالات لخدمة ورعاية أبناء القرى والنجوع، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى حياة كريمة الذي ساهم في دخول المياه والكهرباء لكل منزل بالقرى بجانب الصرف الصحى والغاز الطبيعى، والعمل بكل جدية لتوفير حياة كريمة للجميع.





ويضيف على صالح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه فى قريتهم تم بناء مدرسة للغات لأول مرة فى تاريخ القرية لخدمة أبنائهم وتحسين مستواهم التعليمى، بجانب دعم عبر منظومة التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية المتميزة، والتى تم عبرها تطوير وحدات ومراكز طب الأسرة لتصبح مقرات صحية عالمية بالمنظومة الجديدة، بجانب تقديم المستشفيات رعاية صحية أفضل بكثير من السابق لكل الحالات التى تخرج من قريتهم بأسعار مناسبة للجميع.

ويؤكد على صالح أحمد إبن قرية البغدادى بالأقصر، على إنه وجميع أبناء قرى الأقصر خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة القادمة، ويدعمونه قلباً وقالباً لاستمرار مسيرة التقدم والتطوير فى كل مكان، حيث إن قرى الأقصر لأول مرة يتم عمل مشروعات صرف صحى وغاز طبيعى بها لتوفر عليهم المشكلات التى كانوا يعانون منها على مر العصور.