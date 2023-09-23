صعق كهربائي ينهي حياة لص أثناء محاولته سرقة كابل في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عاطل بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابل في أطفيح، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص صعقا بالكهرباء في أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل حاول سرقة كابل كهرباء، إلا أنه أصيب بصعق كهربائي أنهى حياته في الحال.

ناظر رجال المباحث الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.