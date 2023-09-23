اليوم السابع
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صعق كهربائي ينهي حياة لص أثناء محاولته سرقة كابل في أطفيح

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:01 م
صعق كهربائي ينهي حياة لص أثناء محاولته سرقة كابل في أطفيح أسلاك كهرباء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب عاطل بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابل في أطفيح، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص صعقا بالكهرباء في أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل حاول سرقة كابل كهرباء، إلا أنه أصيب بصعق كهربائي أنهى حياته في الحال.

ناظر رجال المباحث الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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