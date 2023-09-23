اليوم السابع
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صاحب ورشة بالإسكندرية: الرئيس السيسي الوحيد القادر على قيادة التطوير واستكمال الإنجازات

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:00 م
صاحب ورشة بالإسكندرية: الرئيس السيسي الوحيد القادر على قيادة التطوير واستكمال الإنجازات هشام خميس صاحب ورشة في محافظة الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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قال هشام خميس صاحب ورشة في محافظة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الوحيد القادر علي قيادة التطوير في الفترة القادمة من مشروعات وفى كافة المجالات الزراعية والصناعية، والتي تمت فى عهده الحالى.

وأضاف هشام خميس لـ "اليوم السابع"، أن المصريين جميعا والعالم شاهدوا إنجازات الرئيس السيسي، وواجه العديد من التحديات في وقت عصيب، وأنقذ الدولة من يد الجماعة الإرهابية، واستطاع التقدم بها في شتئ المجالات، مشيرا إلى أن دورنا للحفاظ علي البلد وعلي التنمية، أن ننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المواطن السكندري، أن الرئيس السيسي هو الوحيد الذي يستطيع بناء مصر الحديثة في وقت قصير ومازالت عجلة الإنتاج تعمل، لأن الرئيس يعمل بكل جهد وحب من أجل مصر وشعبها، وبدعو المواطنين اللي بيحبوا مصر، النزول في الانتخابات المقبلة، لانتخاب الرئيس السيسي، من أجل الأمن والأمان والاستقرار.

 

 


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