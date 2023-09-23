شكرى ونظيره اليونانى يؤكدان على الطابع الاستراتيجى للعلاقات المصرية اليونانية

كتب أحمد جمعة

التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية، بالسيد " جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، وذلك على هامش مشاركتهما فى أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على علاقات الصداقة الاستراتيجية التى تجمع مصر واليونان، والتى تتعدد مرتكزاتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فضلاً عن الروابط التاريخية الممتدة والتقارب جغرافى الذى أسهم فى صياغة المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة بين البلدين. كما تم التأكيد أيضاً على أهمية تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلديّن بما يعكس عمق هذه الشراكة الاستراتيجية التى تجمع الدولتين.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وخاصة الدعم المتبادل داخل مختلف المنظمات الإقليمية والدولية على النحو الذى يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير التعاون فى قطاعات السياحة والزراعة والتحول الأخضر، إلى جانب مواصلة التعاون والتنسيق فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى، لاسيما فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير سامح شكرى حرص خلال اللقاء على تثمين التشاور السياسى الوثيق بين البلدين، والتنسيق المتواصل بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقة المتوسط، مؤكداً حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهما، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثي.

كما أشاد الوزير شكرى بوتيرة الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، وأخرها زيارة رئيس الوزراء اليونانى الأخيرة إلى مصر فى أغسطس الماضي، مشيراً إلى أهمية البناء على نتائج هذه الزيارة، وتفعيل الاتفاقات التى تم التوقيع عليها بين الجانبين فى مختلف المجالات، وخاصة اتفاق العمالة الموسمية فى القطاع الزراعى والذى يقدم نموذجاً يحتذى به للانتقال المنظم للعمالة بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية اليونانى بمتانة العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل متنامٍ فى مختلف المجالات، مؤكداً تطلع اليونان لتحقيق المزيد من التقدم الملموس فى تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين. كما حرص وزير الخارجية اليونانى على تقديم الشكر لمصر لإرسالها طائرات للمساعدة فى عمليات إخماد حرائق الغابات فى اليونان.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزيرين حرصا على الإشادة بالدور المحورى الذى تلعبه آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص لمواصلة التنسيق السياسى فيما بينها لتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة المتوسط. كما تم استعراض التقدم المحرز فى إطار المشروعات المنبثقة من الآلية وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي.

وذكر السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد أيضاً تناول الرؤى والتقديرات حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التطورات فى المشهد الليبي، والتصعيد الحالى فى الأراضى الفلسطينية ومساعى إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي، وكذلك تطورات الملف السوري، والأزمة السودانية، ومفاوضات سد النهضة. وقد حرص الوزير شكرى على إطلاع الوزير اليونانى بنتائج الاتصالات والتحركات الأخيرة ذات الصلة بتلك القضايا، مبرزاً الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وإيجاد أفق لكسر حالة الجمود الحالى التى تشهده المنطقة واستعادة الاستقرار والسلام بها.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن الوزيرين ناقشا أيضاً عدداً من الأولويات التى تُعد موضوع تنسيق مشترك بين البلدين؛ من بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب. ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية اليونانى ما تقوم به مصر من جهود لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة مع ما تفرضه من أعباء إضافية. هذا، واتفق الوزير شكرى ونظيره اليونانى على استمرار العمل سوياً لتعزيز أطر التعاون الثنائي، واستمرار التشاور المكثف على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التى تمس مصالح البلدين والشعبين الصديقين.