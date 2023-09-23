"سينقذ الأرواح".. بايدن وهاريس يطلقان مكتبًا فيدراليًا لمنع عنف السلاح

كتبت رباب فتحى

أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس الجمعة عن إنشاء مكتب فيدرالي هو الأول من نوعه لمنع العنف المسلح، بهدف الحد من وباء العنف المسلح في الولايات المتحدة، والذي أودى بحياة أكثر من 48 ألف شخص العام الماضي.

وقال بايدن خلال حدث بالبيت الأبيض: "لن تحل أي من هذه الخطوات وحدها مشكلة وباء العنف المسلح برمته. لكنهم معًا سينقذون الأرواح وسيساعدون في حشد الأمة نحو الشعور بالإلحاح والجدية والهدف".

وستشرف هاريس على المكتب، المكلف بإنشاء استجابة فيدرالية منسقة شبيهة بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (Fema) التي ستربط الناجين من العنف المسلح بخدمات الصحة العقلية والجسدية. وقال بايدن إن المكتب سيستكشف أيضًا الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن يتخذها الرئيس للحد من عمليات إطلاق النار.

وقالت هاريس: "أنا والرئيس بايدن مازلنا نستمد الإلهام العميق من الطلاب الذين يقودون هذه الحركة. في العديد من الطرق، يتم تحفيزنا من خلال عملهم، ومن خلال ما تفعلونه، نقوم بتوسيع عملنا."

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه في عام 2020، بعد أقل من عام من إدارة بايدن هاريس، شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في جرائم القتل خلال عام واحد، حيث يواجه الأمريكيون السود خطرًا أكبر لإطلاق النار والقتل مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى في الولايات المتحدة. وفي نفس العام، تفوقت الأسلحة على السيارات والسرطان لتصبح القاتل الأول للأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة. كما ارتفع معدل الانتحار، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، بين الشباب السود في البلاد.

وستعمل ستيفاني فيلدمان، مستشارة بايدن منذ فترة طويلة بشأن سياسة الأسلحة، مديرة للمكتب، وسيكون جريج جاكسون وروب ويلكوكس، اللذان قادا جهود الوقاية الوطنية من خلال صندوق عمل العدالة المجتمعية ومؤسسة "كل مدينة من أجل السلامة من السلاح" ، نائبين للمدير على التوالي.