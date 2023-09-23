اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 05:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع كفاءة النظافة بجميع مدارس بورسعيد استعدادا للعام الدراسى الجديد

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:41 م
رفع كفاءة النظافة بجميع مدارس بورسعيد استعدادا للعام الدراسى الجديد استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات النهائية للأجهزة التنفيذية بجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، فى رفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد لتهيئة المُناخ المناسب والجيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير جميع الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس وتطورت المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.
 
كما أوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، لافتًا إلى أن تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل.
استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد
استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد

استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد
استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد

رفع كفاءة النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد ببورسعيد
رفع كفاءة النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد ببورسعيد

رفع كفاءة النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد
رفع كفاءة النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد
 
 
 

بورسعيد

محافظ بورسعيد

اخبار مصر

محافظه بورسعيد

العام الدراسى الجديد



الموضوعات المتعلقة

الدقهلية تنهى استعداداتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد.. انتهاء أعمال الصيانة والنظافة العامة ودهان السبورات وإصلاح الأثاث ووصول الكتب وتوزيعها على الإدارات.. والمحافظ: افتتاح 21 مدرسة جديدة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 08:00 م

مدارس مغاغة بالمنيا تواصل الصيانة الشاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:55 م

دعم 300 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية تزامنًا مع اقتراب العام الدراسى الجديد بدمياط

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:21 م

محافظ أسيوط يتابع مع مسئولي الأبنية التعليمة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة