رفع كفاءة النظافة بجميع مدارس بورسعيد استعدادا للعام الدراسى الجديد

بورسعيد محمد فرج

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات النهائية للأجهزة التنفيذية بجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، فى رفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد لتهيئة المُناخ المناسب والجيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير جميع الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس وتطورت المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

كما أوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، لافتًا إلى أن تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية أفضل.