اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس هيئة الأرصاد السابق: فصل الخريف سيختلف هذا العام عن السنوات السابقة

السبت، 23 سبتمبر 2023 10:11 م
رئيس هيئة الأرصاد السابق: فصل الخريف سيختلف هذا العام عن السنوات السابقة الأرصاد الجوية
الأمير نصرى

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، إن فصل الخريف هو أجمل فصول السنة لاعتدال درجات حرارته، مؤكدًا أن التغيرات المناخية سيكون لها تأثير خلال فصل الخريف.
 
وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج من مصر، الذي يُبث على قناة "CBC"، أن فصل الخريف بدأ هذا العام إلى حد ما بدرجات حرارة مرتفعة ما بين 34 لـ 35 درجة على القاهرة ، لافتًا انه يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
 
واوضح، أن فصل الخريف سيختلف هذا العام عن السنوات السابقة، وهناك مخاوف من هذا الفصل من اختلاف درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الأمطار الخفيفة قد تتساقط اكثر من مرتين خلال الفصل.

هيئة الأرصاد

فصل الخريف

التغيرات المناخية

درجات الحرارة

الطقس



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