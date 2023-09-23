اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 03:58 م
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رئيس البورصة يناقش مع وزير الخزانة بهونج كونج تأسيس البورصة العقارية

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:42 م
رئيس البورصة يناقش مع وزير الخزانة بهونج كونج تأسيس البورصة العقارية جانب من اللقاء
كتب هاني الحوتي

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التقى اليوم السبت، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، كريستوفر هوي - وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع، الذي عقد بالمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين وعلى الأخص فيما يتعلق بتطوير السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بقواعد ونظم وآليات التداول وأسواق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 كما تطرق النقاش إلى بحث أوجه التعاون في مجالات الصناديق العقارية والمشروعات المستقبلية المتعلقة بتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية وأسواق المشتقات وتداول شهادات الكربون، وأيضا مجالات التكنولوجيا المالية.

واتفق الطرفان عل استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلي فعال بين الجانبين.

 

 


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