حى الجمرك بالإسكندرية ينظم غدا معرض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية، عن تنظيم معرض "أهلا مدارس" بديوان عام الحى تحت اشراف الدكتورة نهى خليفة رئيس الحى، وذلك يوم الأحد والاثنين 24 و25 سبتمبر الجارى، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى .

وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت افتتاح معارض "أهلا مدارس"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة التموين و التجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وافتتح المعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية، والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وأحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأسكندرية ولفيف من أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ.

وتم افتتاح معرض" أهلا مدارس" بأرض المعارض كوتة بمنطقة الأزاريطة ، والذى يقام لمدة أسبوعين تحت رعاية الغرفة التجارية و بالتنسيق مع مديرية التموين و التجارة الداخلية بمشاركة العديد من المكتبات والشركات لعرض وبيع الأدوات المدرسية والكراسات و الكشاكيل ومستلزمات الدراسة بكافة أنواعها والملابس والأحذية الرياضية وتوفير جميع مستلزمات الدراسة.

كما شاركت جمعيات المجتمع المدنى للمكفوفين بمنتجاتها اليدوية و كذلك الادوات الخاصة بطريقة برايل ، كذلك مشاركة بعض شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية "شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة الإسكندرية للزيوت وشركة الإسكندرية للمطاحن و شركة الزيوت المستخلصة"، لعرض السلع الغذائية المختلفة من الزيوت والسمن والسكر والأرز و الدواجن واللحوم والدقيق والمكرونات.

وذلك للمشاركة فى عرض السلع الغذائية المختلفة بكميات كبيرة والتى تغطى استهلاك المواطنين وتمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى و بالاسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية والتى تقدر من 20 إلى 30% عن مثيلتها فى الاسواق حيث يعرض بالمعرض جميع مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار تناسب الجميع.