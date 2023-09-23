حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية، لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء بدون ترخيص، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة النكارية بالتصدي لأعمال مخالفة عبارة عن شدة خشبية لصب سقف بعزبة عزيز التابعة للوحدة المحلية بشيبة النكارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر، من رصد وإزالة في المهد لبناء مخالف للترخيص، بقرية تليجة التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة، عبارة عن بناء أعمدة علي مساحة أزيد من المسموح بها في شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية، تم إزالة سور بالدبش علي بطول 10 أمتار وارتفاع متر بمدخل قرية كفر حافظ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.