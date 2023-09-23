حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وفرد خرطوش بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث مركز تلا يفيد من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.