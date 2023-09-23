تشييع جثمان المستشار معتز خفاجى من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس

كتب ايهاب المهندس

شيع منذ قليل جثمان المستشار معتز خفاجي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة الجنايات "إرهاب" بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على روحه في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة، عقب صلاة الظهر.

حضر مراسم صلاة الجنازة عدد من رجال القضاة وأبرزهم المستشار محمد شيرين فهمي رئيس جنايات أمن الدولة السابق، والمستشار حسن السايس رئيس محكمة الجنايات، كما حضر صلاة الجنازة رئيس محكمة الإستئناف ورؤساء محاكم الجنايات.

وتوفي المستشار معتز خفاجي عن عمر يناهز الـ 72 عاما، وحكم المستشار معتز خفاجي في العديد من قضايا الإرهاب ولعل أبرزها، نظر قضية أحداث البحر الأعظم، وخلية داعش الصعيد وأحداث عنف المقطم،ومحاكمة حبارة بقضية أجناد مصر ومحاكمة المتهمين بقضية النهضة.