تركيب 555 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

واصلت جمعية الأورمان بسوهاج إحدى كيانات التحالف الوطنى، تنفيذ المبادرة الإنسانية " خير بالتقسيط " لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة، تضمن لهم المعيشة فى مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه.

ومن جانبه، أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا والتى تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادى والاقتصادى والمعيشى للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى تركيب وصلات المياه النقيه، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأوضح «شعبان»، أنه منذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت فى تركيب عدد 555وصلة فى محافظة سوهاج مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم، مشيرأ إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أى تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.

وأشاد شعبان بالاهتمام الذى توليه مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج تحت قيادة الأستاذ رأفت السمان لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين وأنه على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28,108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.