اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 02:48 م
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تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية لليوم الأول بدور أكتوبر

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:46 م
تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية لليوم الأول بدور أكتوبر المستشار وجدى عبد المنعم
كتب ـ إيهاب المهندس- كريم صبحى

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قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"  لجلسة اليوم الأول من دور أكتوبر.
 
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
 
ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.
 
 

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قضية حسم

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