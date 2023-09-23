بلومبرج: الولايات المتحدة تطلب من بولندا تفسيرات بشأن وقفها الدعم لأوكرانيا

وكالات

نقلت "بلومبرج" عن مسؤول رفيع بالبنتاجون أن واشنطن طلبت من بولندا تفسيرات بشأن قرارها وقف الدعم لكييف، وأشار المسؤول إلى أن موقف وارسو المحدد بشأن دعم أوكرانيا "لا يزال غير واضح".

وقال مسؤول البنتاجون، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الخلافات بين كييف ووارسو لم تصل بعد إلى مرحلة "التصدع" في التحالف الداعم لأوكرانيا.

بدوره، قال دبلوماسي أوروبي، لم يذكر اسمه، إن المسؤولين البولنديين أكدوا لنظرائهم الأجانب أن بلادهم ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وإن كان ذلك الدعم "من الحجم الصغير".

وأكد المسؤول الأوروبي أن الوقف الكامل للدعم العسكري من وارسو يمكن أن "يقوض وحدة الناتو".

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الأربعاء، إن وارسو توقفت عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، "لأنها ستركز على تسليح نفسها بصورة نشطة".

وفي الوقت نفسه، أعلنت سلطات البلاد عدّة مرات ملاحظتها أن وارسو تحتل المرتبة الثالثة في الإمدادات العسكرية إلى كييف بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.