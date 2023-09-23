اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المتحدث باسم الداخلية الليبية: دور كبير لفرق الإنقاذ المصرية فى إغاثة درنة

السبت، 23 سبتمبر 2023 04:21 م
المتحدث باسم الداخلية الليبية: دور كبير لفرق الإنقاذ المصرية فى إغاثة درنة المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية الليبية المقدم طارق الخراز بالشكر والتقدير للدولة المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم غير المحدود للشعب الليبى ودعم مصر للشعب الليبى فى هذا المصاب الجلل الذى ضرب شرق البلاد خاصة درنة. 

وأوضح "الخراز" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدعم المصري من الجانب الإنساني كان الأول من حيث تقديم المساعدات أن وصول الفرق الإغاثية والطبية لعلاج المصابين، فضلا عن الدور الكبير للقوات البرية والبحرية والجوية المصرية للبحث عن الناجين واستخراج الضحايا من بحر درنة.
 
وأضاف الخراز: " مصر دائما تثبت لنا وللعالم أنها طرف مهم فى دعم أمن واستقرار ليبيا وهى السند لليبيين... أتقدم باسمى وباسم الشعب الليبي بالشكر إلى القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. "
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم، جراء الإعصار والفيضانات.
 
كما وجه الرئيس السيسى بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، مشددا على القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.
 
وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، موجها الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.
 
 

إعصار دانيال

إعصار دانيال ليبيا

اخبار ليبيا

اخبار ليبيا اليوم

اخبار ليبيا الان

دور مصر لاغاثه درنه

اخبار درنه الان

درنه توا

دور مصر في ليبيا

اخبار درنه اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة