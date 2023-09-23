المؤبد لميكانيكى لحيازته 32 قطعة حشيش فى الإسكندرية

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 8783 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول ، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه عقب اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم " ح.م.ح" ميكانيكي سيارات بالإتجار في المواد المخدرة ، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته واقفا بجانب الطريق ممسكا بيده حافظة بلاستيكية وسلاحا أبيض مطوة ، وحضر إليه أحد عملائه وانقده مبلغا ماليا وناوله قطعة حشيش ، فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار ، وبانتزاع الحافظة من يده وفضها تبين أنها تحوى على عدد 32 قطعة حشيش ، وبانتزاع السلاح الأبيض من يده وجد عليه أثار لمخدر الحشيش ، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض المضبوط لتقطيع المواد المخدرة ، وتحرر محضرا بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم .
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