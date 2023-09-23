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الكنيسة تحتفل بعيد الصليب الأربعاء المقبل 27 سبتمبر.. اعرف التفاصيل

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:30 ص
الكنيسة تحتفل بعيد الصليب الأربعاء المقبل 27 سبتمبر.. اعرف التفاصيل عيد الصليب المقدس
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب الأربعاء المقبل، حيث يعتبر أحد الأعياد السيدية الصغرى، ويستمر لمدة 3 أيام، ويأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.

 

وتحتفل الكنيسة مرتين فى العام بعيد الصليب، حيث تعود قصة الاحتفال بالصليب فى المرة الأولى عام 326 م، على يد الملكة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، عند زيارتها لأورشليم وسألت عن مكان الصليب ولكن لم يُعلمها به أحد، فأخذت شيخًا من اليهود، وضيقت عليه بالجوع والعطش، حتى اضطر إلى الإرشاد عن المكان الذى يُحتمل وجود الصليب فيه بكيمان الجلجثة‪.

 

وأشارت بتنظيف الجلجلة، فعثرت على 3 صلبان، ولما لم يعرفوا الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح أحضروا ميتًا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلم يقم، وكذا عملوا في الآخر، ولكنهم عندما وضعوا على الميت الصليب الثالث قام لوقته، وأرسلت جزءًا منه إلى ابنها قسطنطين مع المسامير، وأسرعت في تشييد الكنائس المذكورة في اليوم السابع عشر‪.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصليب

الاحتفال بعيد الصليب

الصليب المقدس



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