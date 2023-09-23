السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة تهديد فناة فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد حافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الجارى 2023، بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة للمدعو " م . م 25 عاما " عاطل، تهمة تهديد المجنى عليها "ف . خ 18 عاما "، بغير قوة أو تهديد مستغلا صغر سنها واعدا إياها بالزواج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.