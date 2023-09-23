اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه فى سوهاج

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:12 م
السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة 3 أشخاص، بالسجن 3 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه فى الطريق العام، بدائرة مركز طما.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد حافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث الواقعة إلى العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ه . أ )، و ) ن . أ )، و ( ع . م )، تهمة سرقة سيدة بالإكراه فى الطريق العام، حيث تقدمت المجنى عليها ببلاغ إلى رئيس المباحث تتهم فيه المتهمين بأنها أثناء سيرها فى الطريق العام قاموا بسرقة حقيبتها وفروا هاربين  وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

السرقة بالإكراه



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