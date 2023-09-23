اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 08:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصينى: بكين وسول جارتان وثيقتان ثابتتان وشريكتان لا تنفصلان

السبت، 23 سبتمبر 2023 07:25 م
الرئيس الصينى: بكين وسول جارتان وثيقتان ثابتتان وشريكتان لا تنفصلان شى جين بينج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم /السبت/ أن بلاده وكوريا الجنوبية جارتان وثيقتان ثابتتان وشريكتان تعاونيتان لا تنفصلان، مشيرا إلى أن التقدم المطرد والقوى للعلاقات الثنائية؛ يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، ويُبشر بالخير بالنسبة للسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي.

وقال شى - خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، فى مدينة هانغتشو الصينية - إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 1992، كانت دائما الصداقة والتعاون هما الاتجاه السائد للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، معربا عن أمله فى قيام كوريا الجنوبية بالعمل مع الصين فى نفس المسار، وصياغة سياسات واتخاذ إجراءات تظهر الأهمية التى توليها للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، والتمسك بالاحترام المتبادل، وكذا الالتزام بمسار الصداقة والتعاون.


ونقلت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" عن رئيس الوزراء الكورى القول إن "بلاده - كجار مقرب للصين - تأمل بصدق فى اكتمال دورة الألعاب الآسيوية فى هانغتشو بنجاح"، مشيرا إلى أنه فى مواجهة التحديات الضخمة فى المجتمع الدولى الحالي، يؤدى الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والصين إلى تعزيز تنمية العلاقات الثنائية والتعاون من أجل مواجهة تلك التحديات.


وأوضح أن كوريا الجنوبية تعتزم العمل مع الصين لتعزيز علاقة ثنائية متقدمة، معربا عن أمله فى تعزيز الجانبين للتعاون والتبادلات للمساهمة فى التعافى والنمو الاقتصاديين العالميين على نحو مشترك.


شى جين بينج

الصين

كوريا الجنوبية

بكين



الموضوعات المتعلقة

رئيس الحركة الوطنية: انضمام مصر لـ"بريكس" انعكاس لعمق العلاقات مع الصين

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:34 م

الجفاف يثير قلق العالم.. يسبب أضرارا اقتصادية لأوروبا تصل لـ9 مليارات يورو سنويا.. أدى لانخفاض إنتاج السكر فى المكسيك.. يقضى على حيوانات الألبكة فى بيرو.. ونقص المياه يهدد تحول الطاقة فى الصين

السبت، 23 سبتمبر 2023 05:00 ص

الصين تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:00 ص

رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده للعمل مع الكويت للارتقاء بالعلاقات الثنائية

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة