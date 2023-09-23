الرئيس الإيطالي معزيا " نابوليتانو": قاد معارك مهمة من أجل دولتنا وأوروبا

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عبر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، عن تعازيه إثر وفاة الرئيس الأسبق جورجو نابوليتانو، قائلا " إنه قاد معارك مهمة من أجل التنمية الاجتماعية والسلام وتحقيق التقدم في إيطاليا وأوروبا".

كما أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن تعازي حكومتها الحارة وعميق مواساتها لأسرة الرئيس الأسبق الراحل، وذلك حسبما نقلت شبكة "فرنسا 24" الناطقة بالإنجليزية.

وفي السياق ذاته، عبر بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في رسالة لزوجة نابوليتانو عن تعازيه، قائلا" إن الرئيس الأسبق كرس مسيرته من أجل الحفاظ على الوحدة والتجانس في بلاده".

وقد وافت المنية قبل ساعات، الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو عن عمر 98 سنة، والذي حكم البلاد ما بين عامي 2006 و2015، وتنحى عن منصبه بسبب التقدم في العمر، وعرف بتوجهه المعتدل وقدراته الإدارية للدولة وحفاظه على الاستقرار في فترة اتسمت بالتوترات السياسية المزمنة.