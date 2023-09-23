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الجيش الليبى: ارتفاع ضحايا القوات المسلحة والقوى الأمنية فى فيضانات درنة لـ94

السبت، 23 سبتمبر 2023 06:19 م
الجيش الليبى: ارتفاع ضحايا القوات المسلحة والقوى الأمنية فى فيضانات درنة لـ94 المسمارى
كتب أحمد جمعة

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أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، السبت، استشهاد 94 من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الليبية خلال مشاركتهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر التى ضربتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.
 
وتلا المسماري بيانًَا موقعًا باسم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، جاء فيه: إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الاخضر، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيدًا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 
 
 

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