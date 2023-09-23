اليوم السابع
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الجالية المصرية بسويسرا تطلق حملة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

السبت، 23 سبتمبر 2023 06:03 م
الجالية المصرية بسويسرا تطلق حملة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية
كتب محمود راغب

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قامت الجالية المصرية بسويسرا بتدشين حملة مواطن لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 
وقال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف أن تدشين حملة مواطن لدعم مصر تهدف إلى حشد المواطنين المصريين بسويسرا للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأضاف حماد أن هناك أهدافا محددة للحملة يأتي في مقدمتها التعريف بحجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 وذكر رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف أن المصريين في الخارج عموما وفي سويسرا على وجه الخصوص يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لما حققه من نجاحات في كافة المجالات.
 
 
 
 

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