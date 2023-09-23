استشارى توضح "السناك" الصحى للحوامل.. أبرزها المكسرات

كتبت مروة محمود الياس

تعانى أغلب الحوامل من مشكلات تتعلق بتناول الطعام خلال فترة الحمل، فالغثيان والتقيؤ، مع اضطرابات المعدة والإخراج، والإصابة بالإمساك، وحرقة المعدة، واضطراب الهضم كلها أعراض نراها متكررة لدى الحوامل خاصة فى الشهور الأولى للحمل.

الدكتورة يسرية محمد استشارى النساء والتوليد طب قصر العينى، أوضحت أن النساء الحوامل خلال الشهور الأولى تحاول التغلب على غثيان وقيء الحمل بكل الطرق، وتساعد نوعيات الطعام الصحية والمفيدة، على تخفيف أعراض القئ والرغبة فى الغثيان وتقلب المعدة

ومن أفضل الأطعمة الصحية التى يمكن للحامل اعتمادها كوجبة أساسية، أو اعتمادها أيضًا كوجبة سناك بين الوجبتين الأساسيتين.

الفاكهة بأنواعها أحد أهم أنواع السناك الصحى الذي يمكن الاعتماد عليه فى فترة الحمل، كالجوافة، والكمثرى، والعنب.

الخضراوات، كل أنواع الخضار صحية سواء الجزر والخيار المهدئين للأمعاء، أو الخضراوات الورقية الغنية بالمياه والعناصر المهمة للجسم.

الزبادى أحد أهم الخيارات الصحية التى تعمل على امتصاص حرقة المعدة، وتقلل من الشعور بالحرارة فيها، إضافة إلى أنه غنى بالكالسيوم الهام والمفيد.

المكسرات بأنواعها هى مضادات أكسدة صحية وتفلل من الشعور بالجوع وتعزز شعور الشبهدع بصحة وفائدة، كما أنها غنية بالبروتينات المهمة.

الاهتمام بتناول البسكوت المالح أحد أهم الخيارات لإيقاف الشعور بالغثيان والرغبة فى التقيؤ.