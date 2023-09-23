اختتام دورة التجارة فى الخدمات للمسؤولين الحكوميين بمنظمة التجارة العالمية

كتب عبد الحليم سالم

شاركت مجموعة مكونة من 29 مشاركًا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خمس دول من أقل البلدان نموًا، في الدورة المتقدمة حول التجارة في الخدمات في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر في منظمة التجارة العالمية ، تهدف هذه الدورة، التي أُجريت كجزء من أنشطة المساعدة الفنية وبناء القدرات التي تقدمها منظمة التجارة العالمية، إلى تعزيز مجموعة المهارات التجارية للمسؤولين الحكوميين المشاركين في الأعمال والمفاوضات المتعلقة بتجارة الخدمات.

وتم تنظيم الدورة بالاشتراك بين قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية ومعهد التدريب والتعاون الفني.

وقام المشاركون بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية wto بتعميق فهمهم للأحكام الرئيسية للاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات (GATS) وقاموا بتحليل السمات الرئيسية لاتفاقيات التجارة الإقليمية الأخيرة. كما استكشفوا الاتجاهات الحديثة في تجارة الخدمات العالمية، وآخر التطورات في قياس تجارة الخدمات، والأدوات المختلفة لتحليل السياسات التجارية. وناقش المشاركون أيضاً قضايا الساعة في سياسة تجارة الخدمات، مثل التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار، والخدمات البيئية.

وقال أوزوما ديزموند إيدو أوديتش، المسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية: "لقد أتاحت لي هذه الدورة تعزيز معرفتي بالتجارة في الخدمات والتعرف على الأحكام الرئيسية في الاتفاقيات التجارية. لقد زودتني أيضًا بالأدوات اللازمة لإشراك مشغلي القطاع الخاص لدينا من خلال تثقيفهم حول فوائد المشاركة في الخدمات التجارية.

وقالت فيرونيكا غابرييلا لوبيز جيلي، المسؤولة بوزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتينية: "لقد ساعدتني هذه الدورة على تعزيز معرفتي بالاتجاهات الناشئة في الخدمات وزودتني بالأدوات ذات الصلة بالمهام التي أقوم بها فيما يتعلق الخدمات والاستثمارات."

وقال بيريسفورد كود، الذي يعمل في المديرية العامة للتجارة الخارجية في بليز: "لقد أتاحت لي هذه الدورة التدريبية اكتساب المزيد من المعرفة حول بعض المفاوضات الأخيرة التي جرت في منظمة التجارة العالمية بشأن الخدمات المحلية، ولوائح الخدمات، وتيسير الاستثمار من أجل التنمية". .