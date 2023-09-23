اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيطاليا تعلن إقامة جنازة رسمية لرئيس البلاد السابق جورجيو نابوليتانو

السبت، 23 سبتمبر 2023 06:28 م
إيطاليا تعلن إقامة جنازة رسمية لرئيس البلاد السابق جورجيو نابوليتانو جورجيو نابوليتانو
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم /السبت/، أنه ستقام جنازة رسمية لرئيس إيطاليا السابق جورجيو نابوليتانو الذى وافته المنية أمس /الجمعة/ عن عمر ناهز 98 عاما.


وذكر المكتب الإعلامى لمكتب رئاسة الوزراء الايطالية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" - أن نابوليتانو ستقام له جنازة رسمية، دون الإعلان عن موعد الجنازة، كما تم تنكيس جميع الأعلام على المبانى العامة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية فى الخارج حتى يوم الجنازة، والذى سيتم إعلانه يوم حداد وطني.


وفى السياق، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا فى وفاة الرئيس السابق جورجيو نابوليتانو، وذلك وفقا لبيان للكرملين.

 


جورجيو نابوليتانو

وفاة جورجيو نابوليتانو

ايطاليا

روما

جنازة جورجيو نابوليتانو



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