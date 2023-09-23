اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم مينى باص وسيارة ربع نقل بالغربية

السبت، 23 سبتمبر 2023 01:59 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم مينى باص وسيارة ربع نقل بالغربية اسعاف- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 4 أشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم ميني باص بسيارة ربع نقل على طريق طنطا إسكندرية الزراعى، أمام قرية ديما مركز كفر الزيات وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا إسكندرية الزراعي أمام قرية ديما مركز كفر الزيات.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم ميني باص وسيارة ربع نقل، نتج عنه إصابة 4 أشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

اخبار الحوادث

حادث تصادم

كفر الزيات

محافظة الغربية



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