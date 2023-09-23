اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

السبت، 23 سبتمبر 2023 01:07 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم اسعاف- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الغابة التابعة لمركز سنورس، وتم نقل المصابين إلي مستشفي سنورس المركزى وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الغابة التابعة لمركز سنورس وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة وتبين ان مشاجرة كلامية نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة تطورت الي إشتباكات بالأيدي وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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