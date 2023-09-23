إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضى تسبب فى حفرة عرضها 500 متر فى السويد

وكالات

تسبب انهيار أرضى فى غرب السويد فى انهيار ضخم على طريق سريع رئيسى يؤدى إلى النرويج فى وقت مبكر السبت، وإصابة 3 أشخاص عندما انزلقت سياراتهم وحافلة عن الطريق، وفق ما ذكرت الشرطة.

وأظهرت صور ولقطات مصورة حفرة يبلغ عرضها 500 مترا انفتحت على الطريق السريع إى 6، الذى يمتد من جنوب السويد إلى النرويج، وليس بعيدا عن جوتنبرج، ثانى أكبر مدينة فى السويد.



السويد

وقالت الشرطة إن 4 سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى، لحقت أضرار بالعديد من المبانى والمرافق، بما فى ذلك مطعم من سلسلة برغر كنج.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لإذاعة "إس فى تي" العامة السويدية إن خدمات الطوارئ السويدية تلقت إنذارا فى الساعة 1:45 صباحا وأن جزءا كبيرا من طريق إى 6 قد انهار فى ستينونجسوند.