اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:48 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم اسعاف- أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالي

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أصيب 10 مواطنين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالبوابات الهيكلية بمحطة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث اصطدام  سيارة  ميكروباص  بالبوابات  الهيكلية  بمحطة  تحصيل الرسوم  بطريق  القاهرة  الفيوم  الصحراوي،  وعلي الفور انتقلت  قوة من الشرطة  وسيارات الإسعاف  إلي مكان الحادث، وتبين  إصابة 10 أشخاص  وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام  وتحرر  محضر  بالواقعة  وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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