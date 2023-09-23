إصابة ربة منزل خلال مشاجرة بين طرفين بقليوب

شهدت منطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب ب محافظة القليوبية ، نشوب مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة ربة منزل، إثر تعدى عليها الطرف الآخر بالضرب مما تسبب في دخولها في غيبوبة، جرى نقلها للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتم التحفظ على الطرفين تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، أسفرت عن إصابة سيدة بغيبوبة تامة وجرى نقلها للمستشفى.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.