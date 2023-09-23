اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الاستروكس بمصر القديمة

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:12 م
إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الاستروكس بمصر القديمة أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالإتجار فى مخدر الاستروكس بمنطقة مصر القديمة. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة. 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات.
 
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات

استروكس

عقوبة الإتجار فى المخدرات



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