إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الاستروكس بمصر القديمة

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالإتجار فى مخدر الاستروكس بمنطقة مصر القديمة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.