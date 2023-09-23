أوكرانيا تعلن حصاد 37.4 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

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أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا ، صباح اليوم السبت ، أن المزارعين الأوكرانيين حصدوا حتى تاريخ الأمس الموافق 22 سبتمبر 2023 29.8 مليون طن من الحبوب والبقوليات و7.649 مليون طن من البذور الزيتية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أكمل المزارعون الأوكرانيون حصاد محاصيل الحبوب المبكرة ويواصلون درس الحبوب المتأخرة والمحاصيل الصناعية. وحتى الآن، تم حصاد 37.4 مليون طن من المحاصيل الجديدة".

وأضاف البيان أنه تم حصاد الحبوب والبقوليات من مساحة 6.8 مليون هكتار. وتم حصاد حوالي 29,8 مليون طن من الحبوب بإنتاجية 43,6 سنتًا للهكتار الواحد (ج/هك).

وهكذا، اعتبارًا من 22 سبتمبر، تم حصاد 22.2 مليون طن من القمح من 4.7 مليون هكتار (إنتاجية 47.3 سنت/هكتار) و5.9 مليون طن من الشعير من 1.5 مليون هكتار (إنتاجية 39.0 سنت/هكتار) و396.800 طن من البازلاء من 154 ألف هكتار (إنتاجية، 25.0 سنت/هكتار)، 182.500 طن من الذرة من 40.600 هكتار (إنتاجية، 44.9 سنت/هكتار) 138.200 طن من الحنطة السوداء من 96.900 هكتار (إنتاجية 14.3 سنت/هكتار)، و125.300 طن من نبات الدخن من 58.6 هكتار (الإنتاجية 21.4 ج/هكتار).. بحسب البيان.

وتابع أنه تم حصاد حوالي 7.6 مليون طن من البذور الزيتية على مساحة 3 ملايين هكتار تقريبًا. وقد حصد المزارعون بالفعل 4 ملايين طن من بذور اللفت من 1.4 مليون هكتار (إنتاجية 28.7 سنت/هكتار) و2.4 مليون طن من بذور عباد الشمس من 1.1 مليون هكتار (إنتاجية 21.8 سنت/هكتار) و1.3 مليون طن من فول الصويا من 504000 هكتار. فيما يستمر حصاد بنجر السكر وبلغ المحصول 1.5 مليون طن من 32300 هكتار.