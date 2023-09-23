أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 275 ألفا و460 جنديا منذ بدء الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 275 ألفا و460 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و655 دبابة و8 آلاف و912 من المركبات المدرعة و6 آلاف و210 من النظم المدفعية و789 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و530 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و716 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 921 من المعدات الخاصة و4 آلاف و867 طائرة مسيرة وإسقاط 1518 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل أكثر من 30 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 49 غارة جوية، ونفذت 5 ضربات صاروخية و24 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وأوضحت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 12 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي، لافتة إلى أن المدفعية، استهدفت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و4 أنظمة مدفعية روسية.

وفي هذا السياق، ذكرت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أن روسيا تحتفظ بخمس سفن حربية في البحر الأسود وسفينة واحدة في بحر آزوف .

وأضاف بيان للقوات البحرية - أوردته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينة حربية واحدة في البحر المتوسط، ولا توجد هناك حاملات صواريخ"، وأشارت إلى أن القوات الروسية تحاول إخفاء السفن الحربية وراء سفن الشحن المدنية والسفن الكبيرة في "نوفوروسيسك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.