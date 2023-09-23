أهالى سكن الدريسة بالأقصر ينظمون ليلة ذكر صوفى احتفالا بالمولد النبوى.. فيديو

الأقصر- أحمد مرعى

حالة من الفرحة الغامرة تجتاح كافة قرى ونجوع محافظة الأقصر، بدأت منذ أول ليالى شهر ربيع الأول الذى كرم الله فيه البشرية بمولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تنتشر ليالي الاحتفال فى كافة أرجاء الأقصر بصورة يومية، بتنظيم حلقات الذكر والمديح الصوفي وليالى إنشاد دينى فى حب رسول الله

ومع دخول ليالي شهر ربيع الأول شهر مولد رسول الله، انطلق أهالي سكن الدريسة بوسط مدينة الأقصر فى تنظيم ليلتهم السنوية للإحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث قام الشباب والكبار من أبناء المنطقة بعمل مبادرة للتكاتف كعادتهم سنوياً بجمع الأموال لتنظيم الإحتفالية وعمل صوان ضخم بطول أحد أكبر شوارع المنطقة، وقدموا موائد العشاء لضيوفهم القادمين من حول الأقصر.

ويقول حمادة سعيد ابن منطقة سكن الدريسة، إنه يقوم أهالى المنطقة بصورة سنوية بالتوحد على قلب رجل واحد ويجمعون مبلغ مالى يتبرع به كافة أبناء المنطقة من الرجال والكبار والشباب والسيدات والأطفال أيضاً، ليتم تنظيم ليلة المولد فى أول ليالي شهر ربيع الأول وهى إحدى طقوس المنطقة فى الوحدة والمحبة لرسول الله، حيث قاموا بعمل مكان الحفل وجلب المداح الشهير فى الأقصر الشيخ جابر الذهبي وقاموا بعمل الحضرة خلال تناول الضيوف مأدبة العشاء، وبعدها أحيي المداح الليلة حتى الفجر وسط أجواء من البهجة بالأناشيد الدينية والصوفية فى حب رسول الله للحصول على البركات فى تلك الليالي السعيدة احتفالاً بمولد خير البرية.



الذكر-الصوفى-والحضرة-إحتفالاً-بليالي-المولد-النبوى



جانب-من-حلقات-الذكر-الصوفى-حول-الأقصر



ليالي-الذكر-والمديح-حول-الأقصر-إحتفالاً-بالمولد



ليالي-إنشاد-دينى-فى-حب-رسول-الله-بالأقصر