وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن المسؤولين الثلاثة اجتمعوا اليوم في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المسؤولون الثلاثة، مجددا، التزامهم بتعزيز السلام والاستقرار في بحري الصين الجنوبي والشرقي، وأكدوا أيضا التزامهم بدعم القيم المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كما شددوا على رؤيتهم المشتركة شركاء متساوين وسياديين، من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة تدعم القانون الدولي.

وستواصل الدول الثلاث التنديد بالسلوك الذي لا يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية بالقرب من جزر سكند توماس شول والتي تعارضت مع ممارسة الفلبين القانونية لحرية الملاحة في أعالي البحار- على حد قول البيان.