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100 عام على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل.. غدا فى اليوم السابع

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 07:00 م
100 عام على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل.. غدا فى اليوم السابع عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها 100 عام على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل..

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

100 عام على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل.. الأستاذ أقام احتفالا بعيد ميلاد نجيب محفوظ وصمم على استكمال نشر «أولاد حارتنا».. موقفه من عبدالوهاب وأم كلثوم.. صداقته مع فاتن حمامة وعادل إمام.. ورأيه فى عمر الشريف وسر زيارته للفنان أحمد زكى فى المستشفى قبل رحيله
 

وصول الكتب للإدارات التعليمية استعدادا للعام الدراسى.. «التعليم»: جار انتهاء طباعة الكتب المطورة لتلاميذ المرحلة الإعدادية

 

تركيب 13 محطة طاقة شمسية بقرى «حياة كريمة».. «التنمية المحلية»: التوسع فى توليد الطاقة الشمسية بمشروعات المبادرة الرئاسية
 

«ضيوف مصر» انبهروا بالعاصمة الإدارية: «درة المدن الذكية».. وفد البنك الآسيوى للاستثمار يزور الأهرامات والمتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة ويؤكد: «عظمة المصريين فى كل مكان وزمان»

 

 

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