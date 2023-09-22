وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA يشيد بالإجراءات الأمنية بمطار القاهرة ومصر للطيران

أشاد وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA بالإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة وشركة مصر للطيران. وإعادة رحلات شركة الشحن الجوى لنقل جميع أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أنهى اليوم وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولى ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران. جاء ذلك عقب زيارته التى بدأت منذ حوالى اسبوع.

حيث أشاد أعضاء وفد إدارة أمن النقل الأمريكية برئاسة السيد William Grinolds ملحق إدارة أمن النقل الامريكى للتمثيل الحكومى بالتزام الجانب المصرى بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولى ورحلات الشركة الوطنية مصر للطيران وفقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة الدولية، كما أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بحسن الاستقبال وامتنانهم بالجهود التى تبذلها سلطه الطيران المدنى المصرى لرفع كفاءة الأداء الأمنى بشكل مستمر، مشيدين بالمستوى الاحترافى الذى ظهر واضحا أثناء مراجعة الإجراءات الأمنية من خلال كفاءة الأفراد العاملة ومهاراتهم فى التعامل مع مختلف المواقف والأحداث الطارئة، فضلًا عن التنسيق المتكامل بين كافة الجهات العاملة فى المطار.

ومن جانبه أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن ترحيبه بزيارة وفد إدارة أمن النقل الأمريكية لمطار القاهرة الدولى الأمر الذى كان له مردود إيجابى بقرار عودة رحلات شركة مصر للطيران للشحن الجوى لنقل جميع أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقف دام أكثر من ٨ سنوات.. مشيرًا أن وزارة الطيران تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية الإضافية داخل منظومة عمل الطيران المدنى وكذلك تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات. موضحًا أن هناك تدريب مستمر لجميع العاملين من أفراد الأمن فى مختلف مواقع العمل حيث يتم تدريبهم بمستوى عال فى جميع التخصصات الأمنية من أجل إتمام الإجراءات التأمينية المتبعة وسلامة إجراءات الأمن وتطبيقها بدقة عالية داخل قطاع الطيران المدنى المصرى بما يتواكب مع المعايير والمواصفات الدولية.

ومر أعضاء الوفد على جميع نقاط العمل المختلفة لمراجعتها والتأكد من إتمام كافة الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية، ومراجعة معايير الجودة وآليات تفتيش الركاب منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم على الطائرة وإجراءات تفتيش الحقائب وشحن البضائع والمركبات؛ فضلًا عن مراجعة إجراءات تدريب العاملين فى المطار لضمان دقة وسلاسة الإجراءات الأمنية المطبقة، ووسائل التأمين المناسبة للمنطقة المفتوحة لمرتادى المطار، ومدى جاهزية أماكن الانتظار أمام صالات الوصول والسفر والتأكد من القوانين واللوائح الدولية الخاصة بالتعامل مع الفئات الخاصة من الركاب، وممارسات وأفعال التدخل غير المشروع، وطرق التأمين اللازمة فى حالات الطوارئ ومعايير الأمن السيبرانى المطبقة دوليًا.

وفى ختام الزيارة، اجتمع قيادات وزارة الطيران المدنى مع أعضاء الوفد لمناقشة ما جاء فى تقرير الزيارة والذى أوضحت نتائجها بالتزام الجانب المصرى بكافة المعايير والإجراءات التأمينية المتبعة دوليًا دون أى ملاحظات او توصيات، بالإضافة إلى دقة الإجراءات الأمنية والتزامها بأعلى المعايير المعتمدة دوليًا مما يحقق أقصى درجات الأمن والسلامة.