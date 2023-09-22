وزارة الاقتصاد التونسية: الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه المالي لتونس

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أن المفوضية الأوروبية في بروكسل شرعت في صرف جزء من المنح المدرجة للسنة الجارية لدعم الميزانية التونسية، حيث سيتم في هذا الإطار سحب القسط الثاني البالغ قيمته 60 مليون يورو من الدعم المرسم تحت عنوان "برنامج مساندة الإجراءات الرامية للحد من آثار كوفيد-19" ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن ذلك يأتي في إطار التعاون المالي بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يضاف إلى ذلك القسط الثالث من برنامج دعم التنمية الريفية المقدر بـ4.5 مليون يورو.