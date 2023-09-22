نتنياهو: السلام مع فلسطين قد يتحقق لكن يجب التوقف عن شيطنة الشعب اليهودى

كتب محمد شعلان

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن اتساع رقعة السلام بين إسرائيل ودول المنطقة هي السبيل الحقيقي للتوصل إلى سلم حق مع الجيران الفلسطينيين، قائلا: "يمكن أن يتحقق بالفعل السلام مع الفلسطينيين ولكن بشرط ونؤكد عليه بقوة السلم لا يقوم إلا إذا كان مستند إلى الحقيقة ولا يقوم على الأكاذيب ويجب التوقف عن شيطنه الشعب اليهودي، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب عليه التوقف عن المؤامرة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي، مضيفا: محمود عباس قال إن هتلر لم يكن معاديا للسامية، والسلطة الفلسطينية يتعين عليها التوقف عن تمجيد الإرهاب وعدم دعم الإرهابيين".

وتابع: "على السلطة الفلسطينية وقف سياسة العطاء المالي للإرهابين لقتل اليهود"، مؤكدا أن هذه السياسة الفلسطينية أمر مندد به ويجب أن ينتهي ليسود السلام وانهاء معاداة السامية، ومعادة السامية يجب أن ترفض إينما كانت.