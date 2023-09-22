وذكرت الوزارة، في بيان وفقا لقناة (روسيا اليوم) أنه تم إحباط ليلة أمس محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار.