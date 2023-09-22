اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 09:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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موسكو تدعو الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 09:20 م
موسكو تدعو الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لافروف
أ ش أ

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 دعت روسيا الإدارة الأمريكية لإعادة النظر فى موقفها واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فرشينين - خلال مؤتمر حول المساعدة فى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فى نيويورك حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - : "ندعو الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر فى مواقفها واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمصادقة على المعاهدة دون أى مماطلة".


وأضاف: "نوجه دعوتنا كذلك إلى الدول السبع الأخرى التى يتوقف عليها دخول المعاهدة حيز التنفيذ".


يذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تم توقيعها فى عام 1996 من قبل 187 دولة فى العالم، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم مصادقة بعض الدول عليها.

 

 


نيويورك

لافروف

روسيا

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية



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