وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن هذه المناورات تقام مرة كل عامين، بالتناوب على أراضي روسيا وبيلاروسيا.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد شددت في شهر فبراير الماضي على أهمية هذه التدريبات، مؤكدة أنها تبدو "كحقيقة واضحة عملية تعميق التعاون بشكل كبير مع روسيا لصالح ضمان القدرة الدفاعية للدولة الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات الحالية".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وصف هذه المناورات المشتركة التي أطلق عليها اسم "درع الاتحاد"، بأنها حدث رئيسي مهم في ضمان الأمن العسكري الروسي والبيلاروسي.