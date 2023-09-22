مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث دراجة بخارية بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقي عامل يبلغ من العمر 38 سنة، مصرعه بينما أصيب آخر بناحية قرية آبار الملك بدائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، وذلك على إثر انقلاب دراجة بخارية كان يستقلها على الطريق بعد إختلال الموقود بيده مما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته التى أدت إلى وفاته.

كان مدير امن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة أخميم يفيد بإنقلاب درجة بخارية على الطريق بدائرة المركز ووفاة قائدها تم نقل الجثه للمستشفى المركزي والتحفظ عليها داخل المشرحة تحت تصرف جهة التحقيق، وتم رفع أثار الحادث من الطريق.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط مركز شرطة أخميم بوصول من عاطف ع ع ا 40 سنة عامل مصاباً " بنزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " وتوفـي عقب وصوله.

وعبده ر ع ع 38 سنة عامل مصاباً " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ومقيمان بناحية نيده دائرة المركز إدعاء حادث دراجة بخارية وافاد المصاب بأنه أثناء إستقلالهما دراجة بخارية قيادة الأول بطريق آبار الوقف طريق فرعي " إختل مقود الدراجة بيد قائدها مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابته ووفاة الأول ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال شقيق المتوفـي المدعو شريف ع ع 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .

تم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصراحت بدفن الجثة.