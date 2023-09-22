مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بمحور حسب الله الكفراوى

عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 أخرين إثر اصطدام ميكروباص بعمود إنارة أعلى محور حسب الله الكفراوى نطاق المعادى إتجاه القاهرة الجديدة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور حسب الله الكفراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى اصطدامه بعمود إنارة أعلى الكوبرى ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 2 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .

ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.