اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 08:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول نيجيرى: مسلحون يخطفون 35 شخصا من جامعة فى ولاية زامفارا

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 07:17 م
مسؤول نيجيرى: مسلحون يخطفون 35 شخصا من جامعة فى ولاية زامفارا مسلحون - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مسؤول نيجيري، اليوم الجمعة، اختطاف 35 طالبًا وموظفًا من جامعة في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب البلاد. 
 
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية زامفارا النيجيرية -في تصريح نقلته قناة (الحرة) الإخبارية- إن "مسلحين اختطفوا 35 طالبًا وموظفًا من إحدى الجامعات الواقعة شمالي البلاد"، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها التي تشمل عددًا كبيرًا من الطلاب هذا العام. 
 
وتحولت عمليات خطف الطلاب في نيجيريا، التي كانت ذات يوم أسلوب الإرهابيين في ترويع السكان، إلى مصدر دخل للعصابات المسلحة التي تطالب بدفع فدية مقابل الإفراج عنهم.

مسلحون

جامعة في ولاية زامفارا

ولاية زامفارا

زامفارا

نيجيريا

الارهاب في نيجيريا

اخبار نيجيريا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة