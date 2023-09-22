مسؤول نيجيرى: مسلحون يخطفون 35 شخصا من جامعة فى ولاية زامفارا

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أعلن مسؤول نيجيري، اليوم الجمعة، اختطاف 35 طالبًا وموظفًا من جامعة في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية زامفارا النيجيرية -في تصريح نقلته قناة (الحرة) الإخبارية- إن "مسلحين اختطفوا 35 طالبًا وموظفًا من إحدى الجامعات الواقعة شمالي البلاد"، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها التي تشمل عددًا كبيرًا من الطلاب هذا العام.

وتحولت عمليات خطف الطلاب في نيجيريا، التي كانت ذات يوم أسلوب الإرهابيين في ترويع السكان، إلى مصدر دخل للعصابات المسلحة التي تطالب بدفع فدية مقابل الإفراج عنهم.